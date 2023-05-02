Цвейгель Андрей Эристов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цвейгель
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Эристов
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140949. ЦВЕЙГЕЛЬ, АНДРЕЙ ЭРИСТОВЪ. К. Газенпотск. у., Адзенск. в., 40 л., рд. въ г. Газенпотѣ; — М. С. 1 уч. Винд.-Гольдингенск. окр. 27 Авг. 909, 169 п 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 22 Сент. 909.
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