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Цвейгель Андрей Эристов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цвейгель
Имя
Андрей
Отчество
Эристов
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
Источник
Скан
Оригинальная запись
140949. ЦВЕЙГЕЛЬ, АНДРЕЙ ЭРИСТОВЪ. К. Газенпотск. у., Адзенск. в., 40 л., рд. въ г. Газенпотѣ; — М. С. 1 уч. Винд.-Гольдингенск. окр. 27 Авг. 909, 169 п 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 22 Сент. 909.

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