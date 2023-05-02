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Котов Никифор Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Котов
Имя
Никифор
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
16153. КОТОВ, НИКИФОР ГЕРАСИМОВИЧ, 26 л. Гр. Щигровск. у., Стакановск. в., с. Н.-Ольховатого; — Н. С. 4 уч. Щигровск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 26 окт. 920.

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