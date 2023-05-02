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Иванов Тимофей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Тимофей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
06 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
47018. ИВАНОВЪ, ТИМОФЕЙ ИВАНОВЪ. К. Смолен. у., Кощинск. в., д. Копанки, 27 л.; — З. Н. 1 уч. Сорокск. у., 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 6 Іюня 905.

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