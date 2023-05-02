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Алымушкин Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алымушкин
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
620. Алымушкин Петр Иванович, 23 л., Саратовск. г., г. Хвалынска. Н. С. Деж. кам. г. Астрахани. Ст. 180 п. "г", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 13 мая 926.

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