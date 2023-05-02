Бичурин Муся Адмешевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бичурин
- Имя
- Муся
- Отчество
- Адмешевич
- Дата исполнения приговора
- 24 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2032. Бичурин (он же Ребрунов) Муся Адмешевич, 18 л., Кузнецк. у., Анинковск. в., Н. С. 11 р. г. Саратова. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 9 м. П. в. з. с. 24 апр. 926.
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