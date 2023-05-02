Васильев Гавриил Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 12 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2988. Васильев Гавриил Васильевич, 22 л., Торопецк. у., Ленинск. в., д. Торопца. В. Т. 56 стр. див. Ст. 2 ч. 11 П. В. П. 180 п. "ж" У. К., лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 12 янв. 926.
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