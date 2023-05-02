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Бедреддинов Сабер

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бедреддинов
Имя
Сабер
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
45166. БЕДРЕДДИНОВЪ, САБЕРЪ. К. Васильск. у., Андреевск. в. и д., 27 л.; — Тверск. О. С., 169 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 30015, тюр. 4 м. Исп. 28 Мая 905.

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