Бедреддинов Сабер
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бедреддинов
- Имя
- Сабер
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45166. БЕДРЕДДИНОВЪ, САБЕРЪ. К. Васильск. у., Андреевск. в. и д., 27 л.; — Тверск. О. С., 169 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 30015, тюр. 4 м. Исп. 28 Мая 905.
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