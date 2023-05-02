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Гаврилов Николай Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаврилов
Имя
Николай
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
24 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
1419. ГАВРИЛОВ, НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ, 39 л. Гр. Торопецк. у., Туровск. в., д. Дедино; — М. Н. С. 8 уч. Торопец. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 24 февр. 919.

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