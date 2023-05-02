Ковтуненкова Наталья Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковтуненкова
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5286. КОВТУНЕНКОВА, НАТАЛЬЯ ВАсильева, 16 л. Не прип., рд. въ г. Елисаветградѣ; — Г. С. 1 уч. г. Елисаветграда, 23 Іюля 910, 169 и 170 М., по сов. съ 2-мя приг. Г. С. 1 уч. г. Елисаветграда отъ 23 Іюня 910 г. (169 М., пор. 3 и 4 м.), тюр. 7 м. Исп. 2 Авг. 910. | 13 Янв. 910 г. Г. С. 2 уч. г. Елисаветграда, 169 М., пор. (ос. пом.) 1½ м.
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