Серпинский Григорий Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Серпинский
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 318
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87495. СЕРПИНСКІЙ, ГРИГОРІЙ Антоновъ, 28 л. Мщ. г. Витебска; — Москов. О. С., 20 Апр. 911, 152, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 15 Дек. 910 г. (1 ч. 1655 У., тюр. 8 м.), съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 20 Мая 911. | 909 44558 169 М. | 906 65723 169 М. | 908 54616 170 М. | 906 23634 172 М.
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