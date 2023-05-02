Хорева Варвара Константинова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хорева
- Имя
- Варвара
- Отчество
- Константинова
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 498
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 58926. ХОРЕВА, ВАРВАРА КОНСТАНТИНОВА (она же Новиченокъ, Агафья Эдуардова), 19 л. К. Псков. у., Изборск. в., д. Маловъ; — СПБ. О. С., 140 и 2 ч. 1655 У., тюр. 1½ г. Исп. 15 Марта 911. 909 33164 2 ч. 1655 У.; 904 55175 172 М.; 9088493 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 75094.; 906 32424 169 М.; 901 24666 169 М.
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