Уткин Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Уткин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4229. УТКИН, ПЕТР ИВАНОВИЧ, 43 л. Гр. Череповецк. у., Уломск. в.;—Череповецк. ГубРевтриб. Агитац. пр. Сов. власти, лиш. св. 1½ г. и лиш. пр. 2 г. Исп. 17 мая 922.
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