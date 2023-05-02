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Уткин Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уткин
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 май 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4229. УТКИН, ПЕТР ИВАНОВИЧ, 43 л. Гр. Череповецк. у., Уломск. в.;—Череповецк. ГубРевтриб. Агитац. пр. Сов. власти, лиш. св. 1½ г. и лиш. пр. 2 г. Исп. 17 мая 922.

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