Константинов Николай Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Константинов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83468. КОНСТАНТИНОВЪ, НИКОЛАЙ Константиновъ, 28 л. Лиш. ос. пр., не прип., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 25 Февр. 911, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 22 Апр. 911. | 908 106930 2 ч. 1655 У. | 902 107784 1655 У. | 907 32515 1655 У. | 902 23305 172 М. | 906 11798 172 М. | 901 66936 169 М.
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