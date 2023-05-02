Барышев Ефим Харитонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барышев
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Харитонов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129903. БАРЫШЕВЪ, ЕФИМЪ ХАРИТОновъ. К. Ардатовск. у., Нарышкинск. в. и д., 40 л.; — Нижегородск. О. С. 4 Сент. 909, 12, 16 и 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 20152, тюр. 9 м. Исп. 13 Окт. 909. | 89 49824 1637 и 1642 У.
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