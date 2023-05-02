Тульчинский Ихель
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тульчинский
- Имя
- Ихель
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140201. ТУЛЬЧИНСКІЙ, ИХЕЛЬ, АЙЗИКОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Балты, 25 л.; — Харьков. О. С. 18 Сент. 909, 16, 169, 2 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. Балтск. окр. 25 Апр. 909 г. (169 М. — тюр. 1 г.) и М. С. 5 уч. г. Харькова отъ Февр. 909 г. (169 М. — тюр. 6 м.), тюр. 1 г. Исп. 23 Окт. 909. | 906 7627 1651 У.
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