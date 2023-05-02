Наумкин Алексей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Наумкин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97008. НАУМКИНЪ, АЛЕКСѢЙ ИВАновъ (онъ же Наумовъ и Бауковъ), 25 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Жиздрин. у., Песоченск. в., с. Песоченскаго Завода; — Орлов. О. С., 18 Мая 911, 2 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 25 Іюня 911. | 903 52807 1651 У. | 901 22037 172 М. | 904 25300 1655 У. | 900 34615 170¹ М. | 901 84085 1655 У.
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