Яковлев Константин Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яковлев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 485
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142122. ЯКОВЛЕВЪ, КОНСТАНТИНЪ Михайловъ. К. Бузулукск. у., в. и с. Максимовки, 22 л.; — Казан. С. П. 21 Сент. 909, 54, 2 ч. 104 и 2 ч. 132 Уг. У., крѣп. 4 м. Исп. 5 Нояб. 909.
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