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Имшенецкий Борис Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имшенецкий
Имя
Борис
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
19 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 89
Источник
Скан
Оригинальная запись
3352. Имшенецкий Борис Кузьмич, 21 г., Приморск. г., Никольско-Уссурийск. у., Канкайск. в., с. Ильинки. Приморск. Г. С. Ст. 1 ч. 76, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 19/ѴІІІ—26.

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