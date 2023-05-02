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Хлыстов Константин Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлыстов
Имя
Константин
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
21 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
7836. ХЛЫСТОВ, КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ, 26 л., Гр. Шацк. у., Янбитинск. в., д. Ернеево, Тамбовск. Губ. Ревтриб., Растрата, прин. раб. 15 л., Исп. 21 июля 919

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