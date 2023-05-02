Хлыстов Константин Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хлыстов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7836. ХЛЫСТОВ, КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ, 26 л., Гр. Шацк. у., Янбитинск. в., д. Ернеево, Тамбовск. Губ. Ревтриб., Растрата, прин. раб. 15 л., Исп. 21 июля 919
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.