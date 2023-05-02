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Петрова Клавдия Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петрова
Имя
Клавдия
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
05 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
27649. ПЕТРОВА, КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА, 19 л. Гр. Бежецк. у., Ивановск. в., с. Петракова; — Н. С. 1 р. 3 отд. г. Петрограда. Присвоение, лиш. св. 6 м. Исп. 5 июня 920.

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