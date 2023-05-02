Шитиков Андрей Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шитиков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 374
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12975. ШИТИКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 23 л., Курск. у., Поныровск. в., с. Станового. В. Т. Сев.-Кавказск. окр. Ст. 1 ч. 9 П. В. П., лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 13/Ѵ—26.
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