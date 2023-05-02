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Турунцева Ирина Денисовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Турунцева
Имя
Ирина
Отчество
Денисовна
Дата исполнения приговора
19 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
29692. ТУРУНЦЕВА, ИРИНА ДЕНИСОВНА. Гр. Глазовск. у., Бельск. в., д. М.-Турунцы; — Н. С. Глазовск. у. Самог., лиш. св. 1 г. Осужд. 19 мая 920.

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