Крупин Михаил Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крупин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83797. КРУПИНЪ, МИХАИЛЪ АЛЕКСѢевъ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Нерехтск. у., в. и с. Ногина; — Костром. О. С., 12 Мая 910, 152, 152¹, и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 16 Февр. 911 г. (2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 2½ г. Исп. 4 Іюня, счит. ср. съ 16 Февр. 911. | 910 7214 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. №№ 60810 и 20189. | 906 63123 169 М.
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