Чебурашкин Степан Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чебурашкин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30187. ЧЕБУРАШКИН, СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ, 19 л. Гр. Мамадыжск. у., Омарск. в., д. Букени; — Н. С. 7 уч. Мамадыжск. у. Самогон., лиш. св. 2 г. Исп. 15 июля 920.
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