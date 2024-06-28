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Буяковь Иван Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буяковь
Имя
Иван
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
45531. БУЯКОВЬ, ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ (онъ же Шуваловъ). К. Юрьевецк. у., Воскресенск. в., д. Скокова, 18 л., рд. въ г. Ярославлѣ; — костром. О. С., (во 2 р.), 140 и 1647 У., тюр. 1 г. Исп. 31 Мая 905. | 903 10989 1647 У.

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