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Варфоломеев Илья Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Варфоломеев
Имя
Илья
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
13 август 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
465. ВАРФОЛОМЕЕВ, ИЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 33 л. Гр. Аткарск. у., Чемизовск. в. и с.; — Саратовск. ГубРевтриб. Кража, лиш. св. 1 г. Срок Исп. не указ., осужд 13 авг. 922.

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