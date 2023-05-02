Варфоломеев Илья Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Варфоломеев
- Имя
- Илья
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 465. ВАРФОЛОМЕЕВ, ИЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 33 л. Гр. Аткарск. у., Чемизовск. в. и с.; — Саратовск. ГубРевтриб. Кража, лиш. св. 1 г. Срок Исп. не указ., осужд 13 авг. 922.
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