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Смердов Степан Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смердов
Имя
Степан
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
31 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 323
Источник
Скан
Оригинальная запись
11950. Смердов Степан Алексеевич, 32 л., Уральск. обл., Свердловск. окр., зав. В.-исетского Уральск. Облсуд. Ст. 2 ч. 76, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 31 авг. 926.

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