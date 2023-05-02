Скрынник Михаил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скрынник
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 326
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87676. СКРЫННИКЪ, МИХАИЛЪ ИВАновъ, 39 л. К. Ольгопольск. у., в. и м. Песчанки; — Винницк. О. С., 20 Апр. 911, 152¹, 13 и 1054е У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1г., съ зач. 7 м. предв. заключ. Исп. 11 Мая 911. | 904 69325 170 М. | 92 6876 170 М. | 98 65559 170 М. | 91 28052 172 М. (пок.). | 95 73630 170 М.
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