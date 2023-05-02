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Стуре Альфред Вальтер Юров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стуре
Имя
Альфред Вальтер
Отчество
Юров
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 389
Источник
Скан
Оригинальная запись
58220. СТУРЕ, АЛЬФРЕДЪ ВАЛЬТЕРЪ Юровъ. К. Венденск. у., Саусенск. в., 18 л., рд. въ Вольмарѣ; — СПБ. С. П., 114, 139, 140, 149, 152, 1642, 9 и 1642 У., каторж. раб. 3 г. Исп. 31 Дек. 908.

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