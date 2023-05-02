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Иванов Павел Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Павел
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
07 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
65122. ИВАНОВЪ, ПАВЕЛЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. СПБ., 19 л.; — СПБ. У. М. С. 7 уч., 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 7 Авг. 907. | 905 22534 1483 У.

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