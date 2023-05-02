Кирий Федот Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирий
- Имя
- Федот
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47387. КИРІЙ, ФЕДОТЪ ЕФИМОВЪ. К. Хорольск. у. и в., с. Вишняковъ, 21 г.; — У. Чл. О. С., по Хорольск. у., 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 13 Іюня 905.
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