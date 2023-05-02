Ставецкая Юзефа Яковлева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ставецкая
- Имя
- Юзефа
- Отчество
- Яковлева
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 615
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17299. СТАВЕЦКАЯ, ЮЗЕФА ЯКОВЛЕва (она же Бяла). Лиш. ос. пр. изъ к. Любартовск. у., гм. Нѣмце, д. Башки, 46 л.; — Гм. С. 1 окр. Ново-Александрійск. у., 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 14 Іюня 908. | 905 27528 1655 У. | 97 13724 169 М. | 903 7974 1655 У. | 96 63071 169 М. | 99 104642 1655 У. | 95 81562 172 М.
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