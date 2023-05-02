Давидович Берка Гиршев-Вульфов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Давидович
- Имя
- Берка
- Отчество
- Гиршев-Вульфов
- Дата исполнения приговора
- 21 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18372. Давидовичъ, Берка гиршевъ-Вульфовъ, 17 л. Мщ. м. Свядозска, Вилькомир. у., рд. въ г. Двинскѣ; — Витебск. О. С., 1 Нояб. 910, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 21 Дек. 910. | 909 22799 169 М.
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