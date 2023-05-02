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Вейс Петр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вейс
Имя
Петр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
27 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
13759. ВЕЙС, ПЕТР ПЕТРОВИЧ, 22 л. Гр. Ровненск. у., с. Краснополья; — С. 4 зап. стр. п-ка. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 1½ м. пр. з. Исп. 27 мая 920.

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