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Михалев Алексей Кирьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михалев
Имя
Алексей
Отчество
Кирьянович
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
26776. МИХАЛЕВ, АЛЕКСЕЙ КИРЬЯНОВИЧ, 34 л.; — Н. С. 4 уч. Барнаульск. у. Нанес. побоев, пр. р. 6 м. Исп. 20 нояб. 920.

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