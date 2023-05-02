Бейсембин Токтасын
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бейсембин
- Имя
- Токтасын
- Дата исполнения приговора
- 10 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129998. БЕЙСЕМбИНЪ, токтасынъ. Кочев. Сарымогайск. в., Джаркент. у., 50 л.; — М. С. 2 уч. Джаркент. у., 1 п. 12 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Авг. 909.
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