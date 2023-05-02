Троян Николай Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Троян
- Имя
- Николай
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 29 май 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8608. ТРОЯН, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 21 г. Гр. Минусинск. у., Новоселовск. в., д. Ефремовск; — Н. С. 10 уч. Минусинск. у. Кража, лиш. св. 1½ г., по амн. нак. сокр. на ⅓. Исп. 29 мая 921.
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