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Троян Николай Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Троян
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
29 май 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8608. ТРОЯН, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 21 г. Гр. Минусинск. у., Новоселовск. в., д. Ефремовск; — Н. С. 10 уч. Минусинск. у. Кража, лиш. св. 1½ г., по амн. нак. сокр. на ⅓. Исп. 29 мая 921.

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