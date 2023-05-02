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Плаван Дормедонт Арсеньев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плаван
Имя
Дормедонт
Отчество
Арсеньев
Дата исполнения приговора
13 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
67865. ПЛАВАНЪ, ДОРМЕДОНТЪ Арсеньевъ. К. Прилукск. у., Гнилицк. в., с. Погребовъ, 45 л.; — Прилукск. У. С., 14 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Мая 907. 

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