Плаван Дормедонт Арсеньев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плаван
- Имя
- Дормедонт
- Отчество
- Арсеньев
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67865. ПЛАВАНЪ, ДОРМЕДОНТЪ Арсеньевъ. К. Прилукск. у., Гнилицк. в., с. Погребовъ, 45 л.; — Прилукск. У. С., 14 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Мая 907.
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