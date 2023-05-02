Золотухин Гавриил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Золотухин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- __ январь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1495. ЗОЛОТУХИН, ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ, 22 л. Гр Канск. у., Неванск. б., д. Хоняки;—Н. С. 13 уч. Канск. у. Дезерт. лиш. св. 2 г. и лиш. пр. 5 л. Срок Исп. не указ., осужд. в январе 922.
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