Васильев Демьян Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Демьян
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1857. ВАСИЛЬЕВЪ, ДЕМЬЯНЪ ВАСИЛЬевъ, 43 л. Лиш. ос. пр. мщ. изъ сс. г. Ишима, рд. въ г. Москвѣ; — Тобольск. О. С., 7 Сент. 910, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 16 Нояб. 910. 16 Дек. 906 г. Тобольск. О. С., 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. | 903 94419 169 М. | 90 18507 169 М. | 96 82314 1642 У. | 88 18624 169 М. |91 134677 1655 У.
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