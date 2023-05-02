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Маслов Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маслов
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 162
Источник
Скан
Оригинальная запись
26418. МАСЛОВ, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 34 л. Гр. Юрьевск. у., Паршинск. в., с. Скомова; — Н. С. 7 уч. Владимирск. у. Кража, лиш. св. 2½ г., с зач. 1 м. и 1 д. пр. з. Исп. 18 июня 920.

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