Жаринов Андрей Фролов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жаринов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Фролов
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145826. ЖАРИНОВЪ, АНДРЕЙ ФРОловъ, К. Чембарск. у., в. и с. Крюкова, 63 л.; — Пензенск. О. С. 15 Сент. 909, 169, 2 и 4 п. 170 М., 134, 135, 149, 152 и 294 У. и 284 У. о сод. подъ стр., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. №№ 101609 и 38342, ст. лиш. ос. пр. тюр. 9 г. Исп. 20 Нояб. 909. | 906 42720 170 М. | 91 78971 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 91 г. № 53787.
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