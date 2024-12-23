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Пусовский Гавриил Лукин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пусовский
Имя
Гавриил
Отчество
Лукин
Дата исполнения приговора
26 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
34855. ПУСОВСКІЙ, ГАВРІИЛЪ ЛУКИНЪ (Лукьяновъ). К. Чаусск. у., Ряснянск. в., м. Рясна, 23 л.; — Могилев. О. С. (въ 3 р.), 4 п. 134, 135, 152, 1630 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., каторж. раб. 4 г. Исп. 26 Марта 905. | 901 22978 1642 У. | 901 6387 169 М.

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