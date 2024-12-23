Пусовский Гавриил Лукин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пусовский
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Лукин
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34855. ПУСОВСКІЙ, ГАВРІИЛЪ ЛУКИНЪ (Лукьяновъ). К. Чаусск. у., Ряснянск. в., м. Рясна, 23 л.; — Могилев. О. С. (въ 3 р.), 4 п. 134, 135, 152, 1630 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., каторж. раб. 4 г. Исп. 26 Марта 905. | 901 22978 1642 У. | 901 6387 169 М.
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