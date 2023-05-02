Свиридов Василий Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Свиридов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 310
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87296. СВИРИДОВЪ, ВАСИЛІЙ МИХАЙловъ, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. СПБ.; — СПБ. О. С., 1 Марта 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 20 Мая 911. | 907 44947 1 ч. 1655 У. | 97 44516 1655 У. | 906 17304 169 М. | 96 38058 169 М. | 902 35221 172 М. | 95 41431 169 М. | 902 7451 172 М.
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