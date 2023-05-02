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Лоскутов Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лоскутов
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
22 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
26044. ЛОСКУТОВ, ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 30 л. Гр. Яранск. у., Сердежск. в., с. Логунова; — С. 1 уч. 18 зап. стр. п. г. Перми. Незак. действ., лиш. св. 6 м., Исп. 22 марта 926.

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