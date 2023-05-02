Молоток Николай Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Молоток
- Имя
- Николай
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48908. МОЛОТОКЪ, НИКОЛАЙ ОСИПОВЪ. К. Иллукстск. у., Салайск. в., 30 л., рд. въ г. Ригѣ; — М. С. 7 уч. Рижско-Вольмар. окр., 169 М., тюр. 3½ м. Исп. 8 Іюня 905.
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