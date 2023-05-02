Богданов Сергей Капитонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Капитонович
- Дата исполнения приговора
- 01 май 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 746. БОГДАНОВ, СЕРГЕЙ КАПИТОНОВИЧ, 17 л. Гр. Холмск. у., Даньковск. в., д. Барок; — Н. С. 6 уч. Холмск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по декр. 1 мая 918 г. нак. уменьш. на полов., а по амнист. 7 нояб. 919 г. от нак. освоб.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.