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Богданов Сергей Капитонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Сергей
Отчество
Капитонович
Дата исполнения приговора
01 май 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
746. БОГДАНОВ, СЕРГЕЙ КАПИТОНОВИЧ, 17 л. Гр. Холмск. у., Даньковск. в., д. Барок; — Н. С. 6 уч. Холмск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по декр. 1 мая 918 г. нак. уменьш. на полов., а по амнист. 7 нояб. 919 г. от нак. освоб.

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