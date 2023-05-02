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Дракин Егор Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дракин
Имя
Егор
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
31 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
39095. ДРАКИНЪ, ЕГОРЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Карачева, 18 л.; — Харьков. О. С. (въ 3 р.), 2 п. 134, 135, 140 и 1 ч. 165.5 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 31 Марта 905. | 903 63317 1459 и 1634 У.

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