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Пригожий Левин Рувимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пригожий
Имя
Левин
Отчество
Рувимов
Дата исполнения приговора
20 апрель 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 278
Источник
Скан
Оригинальная запись
86471. ПРИГОЖІЙ, ЛЕВИНЪ РУВИмовъ (онъ же Пригожевъ), 20 л. Мщ. м. Лядъ, Горецк. у., рд. въ г. Горкахъ; — Краснояр. О. С., 23 Февр. 911, 140, 152¹, 977, 2 ч. 1651 и 1663 У., тюр. 1 г., съ зач. 7 м. предв. заключ. Исп. 20 Апр. 911. | 910 92271 1651 У. | 908 131940 1653 У.

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