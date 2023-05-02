Мартынов Федор Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартынов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84701. МАРТЫНОВЪ, ФЕДОРЪ ЕФИмовъ, 18 л. К. Бугуруслан. у., Толкаевск. в., с. Малыхъ-Толкаевъ; — З. Н. з уч. Бугуруслан. у., 17 Дек. 910, 16 и 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. №34867, тюр. 6 м. Исп. 17 Дек. 910.
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